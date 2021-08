Le Français au guidon de sa Yamaha a pris la tête de la course après le premier quart de course et n'a plus été inquiété. Il a devancé l'Espagnol Alex Rins (Suzuki), 2e, et l'Espagnol Aleix Espargaro, qui offre à Aprilia son premier podium, 3e, après avoir résisté à l'Australien Jack Miller (Ducati), 4e. Au classement du championnat du monde, Quartararo s'envole après cette 5e victoire de la saison et la 8e en carrière en MotoGP. Il possède 206 points soit 65 de plus que Joan Mir (Suzuki), 9e à Silverstone, qui est 2e avec 141 unités. Le Français Johann Zarco (Ducati), 11e dimanche, est 3e grâce à ses 137 points.

La 13e manche, le GP d'Aragon, à Alcaniz en Espagne, est prévu le 12 septembre.