Le pilote d'essai allemand relève l'Espagnol, victime d'une légère commotion, a annoncé Honda mercredi. Ce sera la 5e sortie de la saison dans la catégorie reine pour Bradl, 31 ans, qui a notamment terminé 11e au Qatar lors du premier GP de la saison. En 2020, il avait pris la 7e place en Algarve.

Marquez, sextuple champion du monde (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019), est tombé samedi lors d'une session d'entraînement off road et souffre d'une légère commotion cérébrale.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a déjà remporté le titre de champion du monde dans la catégorie reine.