Le novice espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), âgé de 23 ans, a remporté depuis la pole position sa 1ère course en MotoGP lors du Grand Prix de Styrie, en Autriche, 10e manche de la saison dimanche.

Il partage le podium avec l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui accroît son avance en tête du championnat du monde au terme d'un GP interrompu par un impressionnant accident. Le second Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) se classe 6e et conserve sa 2e place au championat du monde.