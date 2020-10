MotoGP: Valentino Rossi positif au Covid et forfait pour le GP d'Aragon

Le champion de moto italien Valentino Rossi a annoncé jeudi qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'en conséquence il raterait le Grand Prix MotoGP d'Aragon ce week-end et probablement la course suivante.