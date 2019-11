Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a dominé vendredi la première journée d'essais du Grand Prix de Valence, dernière manche du championnat du monde MotoGP, réalisant le meilleur temps cumulé des deux séances.

Le jeune Français, qui dispute sa première saison en MotoGP, confirme ainsi son statut de révélation de l'année et se pose comme un candidat sérieux à la victoire dimanche. Cela serait sa première en MotoGP et aussi d'un pilote français en catégorie reine en 20 ans. Quartararo a devancé les Espagnols Maverick Vinales, sur une Yamaha officielle, de 148/1000e, et Marc Marquez, déjà couronné champion du monde MotoGP pour une 6e fois cette année, de 239/1000e. Les pilotes sont parvenus dans l'après-midi à améliorer leurs chronos de la matinée par un temps ensoleillé et malgré une température restant assez fraiche.

A noter que l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), septuple champion du monde, a chuté lors des deux séances de vendredi mais sans gravité. Il a, au final, réalisé le 14e temps cumulé à plus d'une seconde de Quartararo. Quant au triple champion du monde espagnol Jorge Lorenzo (Honda), qui a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à 32 ans après le GP de Valence, il a réalisé le 16e temps. Son compatriote Iker Lecuona, qui débute ce weekend à 19 ans en MotoGP pour l'écurie KTM Tech3, est lui 23e et dernier.

Le Français Johann Zarco, qui supplée chez LCR Honda au Japonais Takaaki Nakagami, blessé, est 10e. Son nom est avancé comme un éventuel remplaçant de Lorenzo dans l'écurie officielle Honda aux côtés de Marc Marquez. Une 3e séance d'essais aura lieu samedi matin avant les qualifications à partir de 14h10 locales (13h10 GMT). le départ de la course sera lui donné dimanche à 14h00 locales.

Classement combiné des deux séances d'essais libres du GP de Valence (catégorie MotoGP) disputées vendredi sur le circuit Ricardo Tormo (4,005 km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT): 1.30:735

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.148

3. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.239

4. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 0.265

5. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.464

6. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0.495

7. Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0.545

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0.570

9. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.616

10. Johann Zarco (FRA/LCR-Honda) à 0.634

(Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps combinés au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2).