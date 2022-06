Fabio Quartararo n’est sans doute pas près d’oublier sa semaine catalane. La course de dimanche d’abord, où il a pris la tête dès le premier virage pour s’envoler et s’imposer avec 6 secondes d’avance sur Jorge Martin et Johan Zarco. Deux pilotes qui ne représentent aucune menace au championnat.



(...)