Le contraste avec 2020 est flagrant pour Fabio Quartararo. La vitesse de pointe est toujours là mais l’attitude est différente. Comme l’an dernier, le Français a entamé la saison en fanfare avec une 5e place lors de la manche d’ouverture et puis deux victoires coup sur coup. En 2020, c’était deux victoires d’emblée mais, par la suite, il s’était perdu en cherchant le dernier carat à chaque course et avait accumulé les contre-performances, se plaignant sans cesse du comportement de sa Yamaha oubliant presque son pilotage.

"El Diablo" version 2021 est bien différent, plus positif et plus réfléchi comme il l’avouait en conférence de presse jeudi. "Mentalement je me sens plus fort. Je me plains moins et ça aide."

Dimanche, le Niçois l’a confirmé sur la piste. Alors qu’il partait de la pole position, il n’était que sixième à l’issue du premier tour, doublé par Zarco, Rins, Mir, Marquez et Miller. IL y a un an il aurait pété les plombs mais, ici, rien de tout cela. Quartararo s’est concentré sur ce qu’il fait de mieux, piloter, et s’est remis en selle pour une remontée méthodique et autoritaire.