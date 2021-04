Il a devancé l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), parti de la 11e position, et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complètent le top 5. C'est la seconde victoire de rang pour Quartararo, lui qui avait triomphé au GP de Doha début avril. Le Niçois de 21 ans récolte aussi son 5e succès dans la catégorie reine.

Ce résultat permet surtout à 'El Diablo' de prendre les commandes du classement. Il affiche désormais 61 points, et devance Bagnaia (46 pts) et l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), 11e dimanche et qui totalise 41 points.

Pour son retour à la compétition après neuf mois, Marc Marquez (Honda) a pris la 7e place. L'Espagnol de 28 ans, 6 couronnes mondiales, a dû être opéré à trois reprises après sa fracture de l'humérus droit en juillet 2020. Il est apparu en pleurs à la fin de la course, après être allé au bout de ses limites physiques.

L'Italien Valentino Rossi (Yamaha Petronas), autre légende de la discipline, est tombé à la mi-course alors qu'il occupait la 11e place.

La 4e manche du championnat du monde se tiendra le 2 mai au GP d'Espagne, sur le circuit de Jerez.