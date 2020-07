Quatre jours après son opération, Marc Marquez va rouler Moto GP Philippe Jacquemotte © AFP

D’Andalousie Quatre jours après s’être fait opérer d’une fracture de l’humérus, Marc Marquez disputera bel et bien le Grand Prix.



Après s’être cassé le bras dimanche au Grand Prix d’Espagne et après avoir été opéré mardi, le sextuple champion du monde s’est présenté au circuit jeudi pour passer les tests d’aptitude. L’Espagnol a reçu le feu vert des médecins et a décidé de remonter sur sa moto ce samedi, bien décidé à reprendre la compétition dimanche pour tenter d’inscrire quelques points au championnat.



(...)