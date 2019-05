Désillusion pour le jeune belge Barry Baltus ce dimanche dans la Course 2 de Red Bull Rookies Cup à Jerez De La Frontera, en Espagne, pour l'ouverture du championnat. Leader, le pilote de 15 ans a chuté dans le dernier tour après un accrochage. Parti de la deuxième position comme lors de la Course 1 samedi, Barry Baltus a quelque peu raté son envol. Mais il a rapidement fait sa place dans le groupe de tête avec Carlos Tatay (Esp) et Yuki Kunii (Jap) qui, comme la veille, se sont lancés dans une splendide bagarre pour la victoire. Une lutte qui a duré tout au long des 16 tours de course.

Après avoir terminé troisième samedi, il a cette fois été contraint à l'abandon dans le dernier tour, dans une chute impressionnante dont il est sorti indemne. Attaqué sur sa gauche, il n'a pas vu la moto le doubler et a chuté. Baltus avait pourtant pris la tête à trois tours de la fin et avait résisté jusqu'à ce dernier tour aux assauts de Carlos Tatay et Yuki Kunii.

L'Espagnol Taty s'impose devant le Japonais Kunii et le Français Lorenzo Fellon.

Le deuxième des sept rendez-vous de ce championnat pour jeunes talents aura lieu le 1er juin au Mugello, en Italie.