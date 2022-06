Ce Grand Prix des Pays-Bas est le onzième de la saison sur un total de vingt, c’est-à-dire que les pilotes abordent la deuxième moitié du championnat. Alors que le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, estimait en début d’année qu’il n’allait pas pouvoir défendre ses chances, handicapé par une Yamaha limitée en vitesse de pointe, le Français est pourtant bel et bien en tête du championnat et avec une solide avance sur ses concurrents : 34 points sur Espargaro, 61 sur Zarco, 72 sur Bastianini, 90 sur Binder, 91 sur Miller et Bagnaia, qui était pressenti pour être son plus grand rival.

