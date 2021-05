Les pilotes de Moto 3 étaient en train d'en finir avec leur séance d'essais libres quand Jason Dupasquier, Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba ont perdu le contrôle de leur bolide en pleine ligne droite. Resté inanimé sur la piste, l'infortuné pilote de 19 ans Dupasquier a d'abord été soigné à même la piste pendant au moins une demi-heure et a ensuite été transporté dans un hélicoptère médical à l'hôpital de Florence "pour y subir des examens", ont précisé à la mi-journée les organisateurs de la course.

Sasaki et l'Espagnol Jeremy Alcoba également impliqués dans l'accident "vont bien", ont ajouté les organisateurs.

Les essais ont été interrompus.