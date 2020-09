Une saison de Moto GP passionnante: à qui le tour à Saint-Marin ? Moto GP Philippe Jacquemotte © Belga

À l’issue des cinq premiers Grands Prix, il apparaît que rarement une saison aura été aussi disputée. Et ils sont encore nombreux à revendiquer une victoire.



Après trois semaines de trêve tout le monde s’observe dans le paddock deMisano. Une question est sur toutes les lèvres: qui sera le prochain vainqueur? Les cinq premiers Grand Prix ont livré des verdicts surprenants: quatre lauréats différents, dont trois pour la première fois, et trois marques sur la plus haute marche du podium.



