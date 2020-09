Six Grands Prix, cinq vainqueurs différents, dont quatre pour la première fois : cette saison atypique est plus disputée que jamais. Le champion sera le plus malin et le plus régulier.

Avec treize saisons à son actif, Andréa Dovizioso l’a bien compris. Le triple vice-champion du monde n’est pas flamboyant tous les week-ends, mais il est le seul, avec Nakagami, à avoir marqué des points à toutes les courses. Résultat, l’Italien est en tête du championnat avec six unités d’avance sur Quartararo, qui avait entamé l’année en boulet de canon, signant deux victoires consécutives.