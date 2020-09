C’est le Grand Prix de la deuxième chance pour les pilotes de pointe de Yamaha, Maverick Viñales et Fabio Quartararo. L’un et l’autre se sont montrés parmi les plus rapides du week-end mais après la bérézina du Grand Prix de Saint-Marin, il faudra cette fois concrétiser par un résultat à l’arrivée.