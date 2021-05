Alors que Miller et Zarco ont dominé les deux premières séances du Grand Prix de France de MotoGP, vendredi sur le circuit Bugatti, les conditions très changeantes ont provoqué de nombreuses chutes sur le circuit du Mans, ce qui a relancé le débat sur la sécurité, né il y a 15 jours à la suite de deux événements marquants à Jerez. La chute brutale de Marc Marquez dans la troisième séance d’essais qui l’a propulsé avec violence dans les barrières de protection, et la descente aux enfers de Fabio Quartararo, solide leader mais victime d’un bras droit tétanisé qui l’empêchait de freiner et d’accélérer et qui l’a réduit à achever la course à la 13e position.