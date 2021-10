Le sort de ces deux-là lors du Racing Festival est venu nous rappeler qu’en sports mécaniques, il faut toujours tenir compte d’une possible dose de malchance. C’est ainsi qu’on a appris après coup que le radiateur de la #29 Vanspringel Automobiles était cassé en fin de Course 2, et que Nathan Vanspringel n’aurait pas pu effectuer un tour de plus ! Il a atteint l’arrivée, engrangeant les 13 points de la 4ème place, pour porter son score à 155 unités. Le titre est donc à sa portée. A condition que le Bruxellois puisse scorer de manière suffisante, et que Milan De Laet ou Kenny Herremans ne remporte pas les deux courses.

De Laet compte 134 points. S’il gagne à deux reprises, le pilote de la #22 EJ Automotive porterait son pécule à 174 points. Si tel est le cas, Vanspringel doit marquer au moins 20 points, ce qui lui permettrait d’afficher un total de 175 unités. Avec un petit point de moins, il serait question d’un ex-aequo, et dans ce cas, c’est le nombre de victoires qui ferait la différence : jusqu’à présent, De Laet a gagné à deux reprises, contre une seule victoire pour Vanspringel.

Une situation quasi identique à celle de Kenny Herremans. Avec deux victoires, le pilote de la #3 AM FordStore Feyaerts pourrait porter son total à 170 points. Vanspringel devrait alors marquer 16 unités… Un troisième homme peut encore se mêler à la fête : Tomas De Backer. 126 points pour le pilote de la #97 Wiseco Ford Peerlings, et 166 unités au total en cas de double victoire. Soit un besoin de marquer 12 points pour Vanspringel.

Un quatrième joueur, qui ne sera pas présent lors des Finale Races, aura un rôle en vue : le trio Huart-Borgmans-De Witte ! Estimant qu’il n’avait plus aucune chance de terminer en beauté sa quatrième saison en Ford Fiesta Sprint Cup, préférant jeter toutes ses forces dans la conquête d’un titre en Belcar Skylimit Sprint Cup, Philippe Huart a choisi de déclarer forfait en vue du rendez-vous à la ‘Cathedral of Speed’. Des raisons similaires entraîneront l’absence du duo Alnimax composé d’Alexander Borgmans et Maxim De Witte.

Sans ce trio, la Ford Fiesta Sprint Cup belge sera représentée par neuf pilotes, et comme il est précisé dans le règlement que ‘chaque pilote marque des points dès l’instant où il prend le départ’, Nathan Vanspringel peut renoncer après l’envol des Courses 1 et 2, ce qui le laisserait au 9ème rang final. Soit un gain de 14 points et un score final de 169 unités.

Si De Laet remporte une course, et termine 2ème de la suivante, il se retrouverait avec 171 points et il serait champion. Un scénario identique pour Kenny Herremans donnerait un résultat de 167 points, soit la perte du titre pour deux petites unités. Dans ces perspectives arithmétiques, on n’a pas tenu compte des trois points supplémentaires qui seront attribués : pour la pole position et le meilleur lors des Courses 1 et 2. Et il y a des pilotes qui n’entrent plus en ligne de compte dans la lutte pour le titre, mais qu’il ne faut surtout pas négliger dans cette conquête de places et de points, voire de victoire au détriment d’un candidat à la couronne. On pense ici surtout à Polle Geusens, équipier de Tomas De Backer chez Ford Peerlings, et vainqueur de sa toute première course en Fiesta ! En Tom Feyaerts et Junior Planckaert – encore un ancien vainqueur -, Kenny Herremans peut bénéficier d’un soutien chez FordStore Feyaerts, tandis que le pilote Azerti Wim Coekelbergs ou Geoffrey Vanspringel, le frère de Nathan, ne sont pas non plus à négliger.

Comme on tient compte des points du classement général pour établir la hiérarchie de la Junior Ford Fiesta Sprint Cup, on se retrouve face au même scénario avec les mêmes acteurs. A l’exception de Kenny Herremans, qui n’est plus Junior.

Dans le Ford Dealer Team Championship, c’est une fois encore la #29 Vanspringel Automobiles de Nathan Vanspringel qui a l’avantage, et c’est la victoire ou la défaite de la #3 AM FordStore Feyaerts (Herremans) ou de la #97 Wiseco Ford Peerlings (De Backer) qui décidera si le distributeur Ford de Bruxelles s’imposera comme le meilleur représentant de la marque. Sans la #98 Ford Peerlings de Huart, Ford Peerlings possède encore en la #90 de Polle Geusens un candidat supplémentaire au podium final.

Même si les concurrents néerlandais lutteront avant tout pour la première place dans leur propre classement, certains lorgneront sur le Dutch Belgian Super Star, où des points peuvent être engrangés pour les places du Top 20 belgo-néerlandais. Laurens de Wit reste leader, devant – et oui ! – Nathan Vanspringel, mais le passé récent nous a confirmé que nos jeunes loups accordent assez peu d’importance à ce challenge NL-BE, levant parfois le pied en piste pour donner la priorité au classement exclusivement belge.

Après les tests privés et une première séance libre le vendredi 29 octobre, une seconde séance non-officielle de trente minutes sera suivie le samedi 30 octobre des qualifications, programmées à 14h20. Nous connaîtrons alors le poleman aussi bien au niveau belge que hollandais, tandis que le Top 5 sera une nouvelle fois inversé en vue de la Course 1, qui se disputera le dimanche 31 octobre à 10h00. La Course 2 suivra à 15h55, et à l’issue de cette ultime joute de 30 minutes, le champion 2021 sera connu ! A moins bien sûr que les dés ne soient déjà jetés au bout de la Course 1…