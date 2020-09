À 57 ans, le champion LMP1 Historic est le plus vieux Belge à rouler au Mans.

C’est un des deux rookies de cette édition pas comme les autres. Et avant même de débuter les premiers essais ce jeudi, Christophe d’Ansembourg a déjà battu deux records belges. À 57 ans (il ne les fait pas du tout), ce gentleman driver sera le plus vieux Belge à découvrir les 24H du Mans, battant Eric De Doncker de neuf ans. Mais ce collectionneur de voitures de course historiques sera aussi le plus ancien des nôtres à prendre le départ du Mans, le précédant record ayant été établi par Paul Frère à 53 ans.

