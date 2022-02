Thierry Neuville n’a pu conserver longtemps la première place acquise vendredi soir à l’issue de la dernière spéciale de la première étape.

Au gré des spéciales de samedi, le pilote Hyundai a chuté à la deuxième, puis la troisième et même la quatrième place du classement :

"Impossible de rivaliser avec les Yaris aujourd’hui, constatait-il ce samedi. Le profil des tronçons a changé par rapport à hier. Dans les secteurs rapides, je peux jouer avec eux, mais dès que cela devient plus technique, sinueux, les pilotes Toyota reprennent l’avantage. On manque trop de motricité. On doit encore travailler là-dessus."

Un tout droit dans l’ES11 puis une petite incursion dans un mur de neige dans l’ES13 lui coûtaient une poignée de secondes.

Mais une deuxième boucle à nouveau meilleure avec un deuxième et deux troisièmes chronos lui permettaient de récupérer la troisième place des mains d’Esapekka Lappi.

"J’ai attaqué tant que j’ai pu, notamment dans les deux spéciales nocturnes et cela a payé. J’espère pouvoir conserver cette place sur le podium, mon objectif de départ."

À vingt-deux secondes du leader Kalle Rovanpera qui jouera aujourd’hui la victoire finale face à son équipier de chez Toyota Elfyn Evans (2e à 8.3 secondes), le Saint-Vithois de Monaco compte 4.2 secondes d’avance sur Lappi.

S’il revient avec une coupe cet après-midi, il y a fort à parier pour qu’il occupe la 2e place du Mondial derrière le jeune Kalle Rovanpera qui, après avoir parfaitement géré sa position d’ouvreur vendredi, a démontré ce samedi en signant trois nouveaux meilleurs temps avoir acquis la maturité nécessaire pour déjà viser son premier titre et contester la position du leader du team revendiquée par Elfyn Evans après le départ partiel de Sébastien Ogier.

"Ce ne sera pas évident, mais je souhaite vraiment offrir un podium à mon équipe pour les récompenser de tout le travail effectué depuis le Monte-Carlo. Nous ne sommes certes pas encore en mesure de rivaliser sur l’ensemble d’un rallye avec nos concurrents japonais, mais on s’en est clairement rapproché ici et une troisième place serait un résultat positif après les ennuis rencontrés à Monaco et encore ici pour mes équipiers."

Après l’abandon forcé de Ott Tanak vendredi, Oliver Solberg a en effet rétrogradé au 7e rang après avoir rencontré des soucis avant la dernière spéciale.