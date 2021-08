Il s'agit assurément de la grande aventure de ces 89e 24 Heures du Mans. Épaulés par le pilote valide Matthieu Lahaye, le Japonais Takuma Aoki et le Belge Nigel Bailly, tous les deux condamnés à la "chaise", ont pris part à l'épreuve sur l'Oreca-Gibson LMP2 préparée par Graff, aux couleurs de la filière Frédéric Sausset, ce pilote quadri-amputé qui avait pris part à la course en 2016. Hormis une incursion dans le bac à graviers en début de soirée signée Aoki, le trio n'a pas connu le moindre problème pour voir le drapeau à damier à une très belle 32e place finale, au milieu des GTE.

Pour Nigel Bailly, ce final conclut un sensationnel projet qui a débuté en 2017. "C'est génial de se dire que nous l'avons fait et que nous avons vécu notre rêve jusqu'au bout", nous explique-t-il. "Nous avons signé une course honorable en ne commettant presque pas d'erreurs. Nos chronos étaient tout à fait respectables. Sans le temps perdu à chaque arrêt pour adapter l'Oreca à nos handicaps, nous aurions pu finir aux portes du Top 20. Nous avions le rythme pour y arriver. Par ailleurs, hormis l'une ou l'autre GT qui nous a fait une manoeuvre d'intimidation, tous les participants étaient très respectueux en piste avec nous."

"De mon côté, c'est un sentiment de fierté et de bonheur qui m'envahit", ajoute Nigel. "Je suis heureux de me dire que l'aventure s'achève en apothéose. Je suis resté 7h30 dans la voiture, tout en signant des chronos en 3:45 pendant la course, ce qui était mon objectif. Nous avons rempli notre contrat et marqué les esprits. Maintenant, place à l'avenir..."