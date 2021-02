Reporté pour cause de crise sanitaire, l'engagement du prototype LMP2 la Filière Frédéric Sausset by SRT41 est confirmé pour la prochaine édition des 24H du Mans même si aucune liste officielle n'a encore été publiée.

Ce proto réservé à trois pilotes handicapés parmi lesquels le Japonais Takuma Aoki et notre compatriote Nigel Bailly (le 3e, Moussa Ben Snoussi devra se faire remplacer pour « raisons professionnelles ») sera en fait une Oreca-Gibson LMP2 alignée par le Graff Racing et engagée e tant qu' « Innovative Car », l'ancien Box 56.

Afin de parfaire leur préparation pour cette grande aventure, l'équipage participera aux essais hivernaux officiels ainsi qu'aux deux premières manches de l'European Le Mans Series, Barcelone (17 et 18 avril) et le Red Bull Ring les 15 et 16 mai.

Il n'est par contre pas encore certain que les 24H du Mans ne seront pas une nouvelle fois repoussées au mois de septembre afin de pouvoir garantir la présence du public, une nouvelle édition des 24h virtuelles étant en préparation, peut-être à la date prévue pour les 24 heures réelles mi-juin.