Son équipage était l'un des plus suivis aux dernières 24 Heures du Mans. Faisant équipe avec Takuma Aoki, pilote paraplégique comme lui, et Mathieu Lahaye, bien valide lui, Nigel Bailly était venu à bout de la classique mancelle sur une Oreca LMP2 alignée par Graff aux couleurs de la filière Frédéric Sausset. 2022 marquera un nouveau départ pour le Belge qui découvrira le pilotage du GT3. Nigel disputera en effet l'intégralité du GT World Challenge Endurance Europe, dont les 24 Heures de Spa-Francorchamps, sur une Bentley Continental alignée par l'écurie française CMR. Ses équipiers doivent encore être connus.

"Dès les premiers contacts avec le patron du team Charly Bourachot, je me suis senti immédiatement en confiance", admet Bailly. "L'équipe CMR est réputée pour son goût des challenges, Charly est un bourreau de travail et de défi. Trouver une équipe capable de se lancer dans un tel challenge n'est pas si évident, et je remercie CMR et son équipe technique pour leur accueil".

Le championnat débutera sur le circuit d'Imola le week-end du 1er avril.