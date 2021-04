Nigel Bailly se prépare à disputer les 24H du Mans: "Donner envie aux moins valides d’aller plus loin" MoteursVidéo O. d.W.

Paraplégique, le Hennuyer participe à l’ELMS avec un prototype pour préparer Le Mans.



Très joliment décoré en bleu métallisé et orange flashy, avec une guirlande de lumières clignotantes bleues à l’arrière pour mieux le distinguer encore, le prototype Oreca LMP2 de Nigel Bailly ne passe pas inaperçu dans le peloton de l’European Le Mans Series débutant ce week-end à Barcelone. Et pour cause, la seule voiture engagée dans la catégorie "Innovative" est dotée de doubles commandes et peut donc être pilotée normalement par Pierre Sancinéna, mais aussi uniquement avec les mains par ses équipiers en chaise roulante, le Japonais Takuma Aoki et le Hennuyer de 31 ans Nigel Bailly, dans un fauteuil suite à un accident de motocross alors qu’il avait 14 ans.



(...)