Il s’agit peut-être d’une des plus belles GT de course actuellement disponibles sur le marché. Dès le premier coup d’œil, l’Aston Martin Vantage AMR GT4 ne laisse personne indifférent. Il y a d’abord le mythe de la marque de Gaydon. Plus que la F1 et James Bond, on pense surtout à l’incroyable moisson de victoires aux 24 Heures du Mans, la dernière en date en GTE-Pro avec notre Maxime Martin national. Bref, pouvoir prendre le volant de la version GT4 de la Vantage par un froid matin de mai sur le Circuit de Spa-Francorchamps est un privilège qui ne se refuse pas.