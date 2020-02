L'Espagnol épaulera Pato O'Ward et Oliver Askew.

Après avoir été le héros malheureux de l'édition 2017 et subi l'humiliation d'une non-qualification l'an dernier, Fernando Alonso disputera pour la troisième de sa carrière les 500 miles d'Indianapolis en mai prochain. L'Espagnol sera intégré à l'équipe Arrow McLaren SP et pilotera la troisième Dallara-Chevrolet engagée par l'écurie anglo-américaine. Il prêtera ainsi main forte aux jeunes Pato O'Ward et Oliver Askew qui disputent l'intégralité des IndyCar Series.

"Indy 500 est la plus grande course du monde", commente Alonso. "J'adore les incroyables fans qui le rendent si spécial pour nous tous les pilotes et qui me donnent envie de revenir. J'ai le plus grand respect pour cette course et tous ceux qui y participent et tout ce que je veux faire, c'est courir contre eux et faire de mon mieux, comme toujours."

"Nous avons toujours dit que nous étions prêts à faire courir Fernando dans une troisième voiture pour l'Indy 500, nous sommes donc ravis qu'il ait décidé de nous rejoindre", enchaîne Zak Brown, directeur de McLaren Racing. "Fernando est l'un des plus grands pilotes de ce sport et c'est fantastique de l'avoir dans l'équipe. C'est un bon moyen de disputer notre premier Indy 500 sous le nom de Arrow McLaren SP."