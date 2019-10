Le contraire aurait été étonnant. Il aurait fallu que le principal intéressé soit vraiment ridicule lors de sa préparation au Dakar 2020 (5-17 janvier) pour renoncer à affronter le plus célèbre des rallye-raids. Mais Fernando Alonso sera bel et bien en Arabie Saoudite au mois de janvier et défendra les intérêts de Toyota Gazoo Racing. Le constructeur japonais a confirmé l'information en marge du Rallye d'Espagne à l'issue duquel Ott Tänak peut être sacré champion du monde des rallyes.



Alonso pilotera un Toyota Hilux et sera navigué par Marc Coma, l'ancien motard qui a travaillé il y a peu encore pour Amaury Sport Organisation, en charge du Dakar. L'objectif du père Fernand ? Être à l'arrivée, et de préférence à une place honorable.



Toyota alignera trois autres Hilux très bien conduits qui trahissent les ambitions élevées de la firme d'Aichi. On retrouvera le dernier vainqueur en date Nasser Al-Attiyah, l'inusable Giniel de Villiers et le Néerlandais Bernhard Ten Brinke. Il n'y a plus qu'à, comme on dit...