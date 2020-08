L'annonce de la venue du WRC à Ypres et Spa-Francorchamps aura bien du mal à consoler les amoureux du rallye belge. Déjà amputé du TAC, du Sezoens et du Wallonie, le Belgian Rally Championship voit l'Omloop Van Vlaanderen, l'East Belgian Rally et le Rallye du Condroz passer à la trappe.

Il est inutile d'expliquer pourquoi le championnat de Belgique des rallyes se voit amputé de trois épreuves alors qu'il en restait cinq à disputer. Les raisons sont connues de tous et empoisonnent la vie de tout le monde depuis le mois de mars. Vu que les meilleures conditions n'étaient pas garanties pour toutes les parties prenantes dans les rallyes, les trois organisateurs ont décidé de jeter le gant. "En cette période troublée, il aurait été fastidieux de mobiliser la police, les services de santé, des médecins ou des pompiers. De surcroît, organiser un rallye alors que certains partenaires se sont retirés relève de la gageure.", indique le communiqué de presse à cet effet.

On se demande à quoi va ressembler le BRC 2020. Après le Haspengouw, les épreuves de Ypres et Spa suffiront-elles à sacrer un champion ? En coulisses, il se murmure qu'une quatrième épreuve pourrait être ajoutée au calendrier, histoire de mettre quelque peu du beurre dans les épinards. Affaire à suivre.