Notre compatriote Jan Heylen fait sa vie et sa carrière aux USA depuis 2005.

Ex-espoir pour la F1, pilote de F3000 puis de Champ Car durant deux ans, Jan Heylen a aujourd’hui 42 ans. Marié à Margaret, une Américaine de Virginie avec qui il projette de fonder une famille "l’année prochaine" et avec qui il vit en Floride, le Limbourgeois n’a plus mis une roue de course en Belgique depuis sa participation aux 24 H de Spa 2008 sur la Porsche Prospeed.

"Je suis tellement heureux de pouvoir revenir rouler en Europe dans un aussi bon contexte, dans une belle course comme les 6 H de Spa, s’exclame Jan. Cela me fait plaisir de pouvoir réinviter mes amis, mes parents sur une épreuve dans mon pays."