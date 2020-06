Les 24H Series ouvriront le bal avec un double tour d'horloge à Portimao...

Creventic aura donc réussi son pari. Avec les 24 Heures de Portimao, l'organisateur hollandais figure parmi les premières compétitions européennes à reprendre après la longue interruption provoquée par le Covid-19. L'épreuve portugaise aura lieu dans moins de deux semaines, soit les 12-13-14 juin. Dix-neuf voitures sont actuellement inscrites et les engagements sont toujours ouverts. Du côté des G.O, on est persuadés que la barre des 20 autos au départ sera franchie...

Côté belge, AC Motorsport engagera son Audi RS3 TCR pour Stéphane Perrin et Ricky Comber (un 3e homme étant à confirmer). Comtoyou engagera également une Audi pour Gilles Magnus, Nicolas Baert et Tom Coronel. C'est la 1ère fois que l'équipe waterlootoise engage une TCR en endurance. Speedlover sera présent avec une Porsche 991 Cup pour Bastien-Pickering-Dons tandis que Nico Verdonck, Rodrigue Gillion, Tom Heeren et Laurent de Meeus formeront un quatuor 100% belge sur l'Aston Martin GT4 du team allemand ProSport.