Avec seulement 164 km contre le chrono pour la dernière journée du Dakar 2022, il aurait fallu un sacré coup de malchance pour que Nasser Al-Attiyah voie sa 4e victoire sur le Dakar s’envoler. Mais de Bisha à la corniche de Djeddah où se trouvait le podium final, rien ni personne n’est venu entraver la route de l’expérimenté Qatari.

Al-Attiyah passe donc la 4e sur le plus célèbre des rallyes-raids, lui qui s’était déjà imposé en 2011 (VW), 2015 (Mini) et 2019 (Toyota). Ce 4e succès ne fut pas le plus difficile à aller chercher pour le souriant Nasser qui a habilement profité des tuiles ayant accablé la concurrence. Si les nouvelles machines de la catégorie T1 + n’ont pas été accablées par les soucis à l’exception des Audi, ce sont surtout les erreurs et le manque d’audace des adversaires d’Al-Attiyah qui ont fait la différence.



(...)