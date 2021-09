L’année 2021 est celle des bonnes nouvelles pour les Bulex 24 Heures Karting de Francorchamps, une épreuve de plus en plus populaire.

« Nous avons battu un nouveau record avec 66 karts, », se réjouit Patrick Van Billoen, l’organisateur qui a pris le pari un peu fou de relancer l’épreuve en 2013. « En réalité, nous avons reçu environ 80 demandes d’engagement, mais nous avons appliqué la règle du premier arrivé, premier servi. Cette édition marquera aussi le retour du public grâce au Covid Safe Ticket et nous gardons évidemment tous les ingrédients qui ont fait le succès de notre épreuve jusqu’à présent. Ainsi, la course sera retransmise en vidéo sur internet et sur notre page Facebook »

En collaboration avec Kart48, le Karting de Francorchamps et Bulex, l’organisateur proposera aussi des baptêmes de piste dans un kart biplace. Tous les bénéfices seront versés à l’opération Cap 48 de la RTBF.

Trois catégories pour autant de courses dans la course

Pour offrir diverses courses dans la course et garantir à chacun de se battre avec des adversaires de son niveau, One Day Karting a créé trois catégories. Les débutants seront engagés en Rookie’s (1 seul pilote au maximum ayant déjà pris part à l’épreuve depuis 2013) et les plus expérimentés en Expert's (+ de 75 % des pilotes comptant au moins 2 participations à l’épreuve). Entre les deux, on retrouvera les Biitwiins (en référence au terme anglais Between et aux karts bimoteurs, aussi appelé Twins).

Des grands noms et des favoris

Parmi les 66 karts engagés, le #1 de l’équipe Winner aura à cœur de confirmer ses succès de 2019 et 2020. Matts Breckpots, Amandio Costa Paz, Arnaud Teeuwen et Dylan De Wolf font en tous cas figure d’épouvantail.

Impossible évidemment de citer ici tous les favoris d’une course une fois de plus très ouverte, mais on retrouve parmi les engagés des noms connus. Vainqueur des 24H de Spa et des 24H du Mans en GT, Maxime Martin sera une des vedettes d’une édition accueillant aussi le pilote d’essais en Formule E Sam Dejonghe et la pilote de GT Angélique Detavernier.

Parmi les habitués, le recordman de victoires aux 24H Karting de Francorchamps Fabio Paoleschi a composé une équipe très internationale pour viser un nouveau succès. D’autres références du karting (4 temps ou 2 temps) seront aussi de la partie avec, parmi d’autres, Jérémy Peclers (vainqueur des 24H de Francorchamps en 2017), Fabio Kieltyka, Maurizio Pignato, Rayhan Mouôya, Alessandro Tudisca, Evan Becerra, Thomas Vansteenberghe, Théo Pirmez, Nicolas Bervoets (sur le kart #45 Hive-X avec notamment Marc Durieux et Edouard Chevalier), le jeune Tyron Kinard, etc.

Vieira en solitaire avec des barres protéinées sur le museau

Parmi, les 66 karts, un retiendra particulièrement l'attention des spectateurs : Le #9 Vieira Solo Hola Lulu ! Vainqueur l'an dernier avec la « Dream Team » Winner, le Belgo-portugais habitant en Suisse relève un incroyable défi, l'Everest pour les amateurs d'endurance 4T : disputer le double tour d'horloge seul :

« J'ai déjà disputé deux fois les 24H avec ma copine de l'époque, » raconte Filipe comptant plus d'une quarantaine de 24H à son palmarès. « Je voulais voir jusque où je peux repousser mes limites. Je me prépare depuis deux mois en renforçant le haut du corps. J'ai une petite équipe pour m'aider à gérer ma course au niveau stratégie, mais je n'ai pas de kiné ou de médecin m'accompagnant. Les secours sur place seront au courant et pourront m'aider en cas d'urgence. »

Filipe est un mordu, un dur, un vrai. « Je n'ai pas prévu de pause. Cela me semble illogique de vous arrêter quand vous faites une course. Je vais partir sur un rythme normal. Je ne parviens pas à retirer de ma tête la notion de résultat. Je m'alimenterai avec des barres protéinées dans une sacoche fixée sur le museau de mon kart. Je mangerai en roulant comme les cyclistes. Idem pour boire. J'ai un camelback que je changerai lors des ravitaillements. Je vais aussi boire beaucoup d'Actimel. Surtout pas des boissons énergisantes car cela vous donne un coup de boost durant un instant mais le coup de mou après est tout aussi important. Le plus dur sera à mon avis de passer le cap entre la 3e et la 8e heure, le temps que le corps comprenne ce que je lui demande. La fatigue, tenir sans dormir, sera le plus petit souci. Je sais que je vais souffrir car le kart est une discipline très exigeante physiquement. Mais je n'abandonnerai certainement pas pour la douleur. Je ne suis pas certain d'y arriver, mais j'ai la volonté de le faire. Et je suis têtu. »

Voilà un sacré défi qui aurait eu le mérite d'être soutenu. « J'ai payé mon kart avec ma copine et on a reçu un petit sponsoring de 380 euros. J'aurais bien aimé soutenir une oeuvre comme le Télévie, mais je n'ai pas les contacts. Je n'ai jamais réussi à me vendre. Au final, je ferai surtout cela pour moi, pour la beauté du sport. »

Voici plus de 20 ans, Stéphane De Groodt avait déjà relevé ce défi lors des 24H de Mariembourg. Il avait des partenaires et pour que son record soit homologué, le pilote devenu comédien devait avoir parcouru 70% de la distance des vainqueurs. Voyant qu'il n'y arriverait tout juste pas à quelques heures de l'arrivée, le pilote s'octroyant une pause massage et ravitaillement toutes les heures, les leaders de l'épreuve avaient ralenti la cadence pour qu'il puisse entrer dans les 70%.

« Une autre époque, cela m'étonnerait que les gars devant fassent cela aujourd'hui. Et puis de toute manière, je n'en ai pas besoin, » explique Filipe. « Le contexte est différent. Je n'ai de comptes à rendre à personne. »

Les essais qualificatifs en trois temps (en retenant d’abord les 20 puis les 10 plus rapides pour un Hot Lap) auront lieu à 12h00 ce samedi et le départ de la course sera donné à 15h. Sous le soleil ? À Francorchamps, rien n’est sûr, mais on peut l’espérer ! Gageons que du côté de Filipe Vieira, on souhaite même de la pluie, la glisse rendant le pilotage nettement moins physique.