Créé deux ans plus tôt, en 1979, le Paris-Dakar attire déjà nombre de pilotes en 1981. On se dispute pour participer à l’épreuve de Thierry Sabine, et tous les types de véhicules veulent leur part de désert, de la... Rolls-Royce de Thierry de Montcorgé, sponsorisée par Christian Dior et baptisée du nom de son dernier parfum "Jules", à la Citroën CX de l’inattendu duo composé de notre compatriote Jacky Ickx, ancienne star de la F1 qui a alors déjà remporté quatre de ses six succès aux 24H du Mans et qui découvre le rallye-raid, et de l’acteur Claude Brasseur, césarisé en 1976 et 1980 et qui vient de crever l’écran avec la sortie de la Boum, film culte pour toute une génération de filles des années 80…

