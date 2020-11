Il y avait des larmes aux yeux de beaucoup de personnes à l’arrivée des 8 Heures de Bahreïn, finale du WEC 2019-2020. Le championnat du monde d’endurance vient de tourner une page de son histoire.

L’épreuve bahreïnienne marquait l’ultime course du WEC avec les LMP1 reines de la fête. Ces fabuleux prototypes, considérés par nombre d’observateurs comme des F1 carénées, seront encore tolérés en 2021 mais les projecteurs seront braqués sur les nouvelles Hypercars où nombre d’inconnues subsistent encore. Toyota jouera le jeu mais les engagements de ByKolles et SCG semblent fantasques. 2021 sera donc une nouvelle saison de transition en l’attente de Peugeot et des LMDh.