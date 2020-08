Pascal, cela fait six mois, depuis Austin, qu'on ne vous a plus vu sur un week-end de course. Content de retrouver le chemin du circuit ?

Bien sûr que cela fait plaisir. Sans course, pas de fun et pas de vie. On a eu l'occasion d'effectuer un premier retour aux affaires lors des tests du Castellet en juillet. Mais ici, la compétition reprend. On est impatients. Je suis d'autant plus motivé que j'ai toujours adoré venir à Francorchamps. Je suis Français, mais j'habite depuis des années à Verviers, donc c'est une épreuve à domicile pour moi.

Pas trop déroutant le huis clos ?