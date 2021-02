Un peu plus d'un an avant son réel retour à la compétition, prévu en Championnat du Monde d'Endurance 2022, Peugeot Sport a confirmé ce matin les noms des six pilotes qui seront amenés dans le futur à piloter son nouveau proto Hypercar.

On retrouve sur cette liste trois ex-pilotes de F1 avec en tête d'affiche sans doute Kevin Magnussen, le tout jeune retraité de la F1 qu'on a déjà vu en tête la semaine dernière des 24H de Daytona. Les deux autres anciens des GP sont Jean-Eric Vergne, double champion en Formula E, et Paul Di Resta, dernier vainqueur en date au Mans dans la catégorie LMP2.

Les trois autres heureux élus (la liste de départ comprenait une quarantaine de candidats) sont Loïc Duval, le seul des six à avoir déjà remporté l'épreuve avec Audi, et les deux jeunes de 26 ans, l'Américain Gustavo Menezes comptant déjà cinq participations dans la Sarthe et le Danois Mikkel Jensen, champion LMP3 il y a deux ans.

Les équipages n'ont par contre pas encore été formés. Les débuts du proto Hypercar Peugeot sont prévus pour la fin de l'année. D'ici-là, pas mal d'essais seront déjà effectués dans le simulateur, notamment pas le réserviste James Rossiter.