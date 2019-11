ENFIN ! Depuis plusieurs années, le retour de Peugeot Sport au plus haut niveau de l'endurance se faisait attendre. Cet après-midi, le constructeur français a annoncé qu'il ferait bien son retour en Championnat du Monde d'Endurance (FIA WEC). Le lion sochalien revient au sommet de la pyramide après l'avoir quitté brutalement pendant l'hiver 2012 alors qu'il était prévu de faire rouler une 908 hybride LMP1.

Les hommes de Satory feront leur retour à compter de la saison 2022-2023. On ne sait toujours pas combien de voitures seront engagées, la information connue étant que ce come-back se fera par le biais d'une Hypercar hybride avec un objectif limpide : la victoire.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de mobiliser les talents de mes équipes passionnées de sport automobile et je suis convaincu qu’elles sauront une fois de plus démontrer leur rage de vaincre avec ce nouveau défi", commente Jean-Marc Finot, directeur de PSA Motorsport. "Les experts de notre organisation, enrichis par leurs expériences dans les championnats FIA, continueront de donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire gagner les équipes financées par les marques de notre Groupe"

"La marque Peugeot a toujours placé la passion du sport automobile au cœur de son action avec de nombreuses victoires dans des championnats mythiques", ajoute Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot. "L’évolution du WEC correspond aujourd’hui à la transition que nous vivons avec l’électrification de notre gamme et la mise sur le marché de produits à haute Performance électrifiés, préfigurés par le Concept 508 Peugeot Sport Engineered et développés de PSA Motorsport. Plus que jamais, la signature de la marque Peugeot -Motion and E-motion- résonne avec ces initiatives"

Voilà en tous cas une bonne nouvelle pour un FIA WEC qui a bien besoin de susciter à nouveau de l'intérêt. Et pour Toyota et Aston Martin, un adversaire ô combien prestigieux. Welcome back, Peugeot !