Peugeot Sport avait créé la surprise en juillet dernier en présentant sa nouvelle hypercar 9X8 qui a la particularité d'être dépourvue d'aileron arrière. Toutefois, il faudra bien patienter avant de voir en course la nouvelle arme du constructeur français au sommet de l'endurance.

Dans un communiqué de presse, Peugeot a reconnu que son nouveau bébé ne disputerait pas tout le championnat. Les 9X8 brilleront par leur absence au coup d'envoi de la saison qui aura lieu aux 1000 miles de Sebring et rien ne dit qu'elles seront prêtes pour le meeting suivant à Spa-Francorchamps, voire pour les 24 heures du Mans. Ce serait en effet un non-sens pour Peugeot de venir affronter Toyota, Alpine et Glickenhaus tout en sachant pertinemment que ses voitures se prendront un bouillon.

"Peugeot ne sera pas au lancement de la saison 2022 qui démarre à Sebring en mars et comporte six épreuves" a déclaré Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport. "Notre arrivée en course sera liée à la maturité de la 9X8, à sa fiabilité comme à sa compétitivité, et cela en accord avec l’organisateur, régulièrement informé de l’avancement du programme de développement."

"Nous aurions pu opter pour un engagement au coup par coup, sans inscription à l’année, ce qui est possible mais cela a moins de cohérence", ajoute Finot. "Nous plongeons ainsi l’équipe en immersion totale dans la discipline permettant une collaboration plus intense avec les organisateurs, même si les 9X8 ne disputeront pas la totalité des courses, eu égard au programme de développement et à l’homologation de la voiture."

Selon nos informations, le concept "sans aileron" voulu par le staff du lion ne porterait pas ses fruits, même s'il n'est pas dénué de sens. La dernière communication de la firme de Sochaux sous-entend par ailleurs que la 9X8 pourrait bien évoluer et se voir munie d'une appendice sur son train arrière dans le futur.

En attendant, le team dans lequel on retrouvera notamment les ex-pilotes de F1 Jean-Eric Vergne, Kevin Magnussen et Paul di Resta poursuit ses tests du côté de Motorland Aragon, de quoi offrir quelques clichés de la bête en action par la même occasion.