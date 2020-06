Plusieurs pilotes de Formule 1, dont Charles Leclerc, se sont exprimés contre le racisme, quelques heures après les critiques exprimées par Lewis Hamilton par rapport au silence de son sport.

"Pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas à ma place et mal à l'aise en partageant mes pensées sur les médias sociaux à propos de toute la situation et c'est pourquoi je ne m'étais pas encore exprimé avant aujourd'hui", a écrit sur Twitter Leclerc. "J'avais faux. J'ai encore du mal à trouver les mots pour décrire l'atrocité de certaines vidéos que j'ai vues sur Internet. Le racisme doit être combattu par des actions, pas par le silence", a poursuivi le pilote Ferrari.

Son collègue de Williams, George Russell, lui a emboîté le pas. "En écho aux mots de Charles Leclerc, je ne me sentais pas à ma place en partageant publiquement mes réflexions sur ces atrocités. Il est temps que nous soyons tous unis et que nous éradiquions le racisme de nos sociétés pour de bon. Utilisez votre voix, sensibilisez autant que possible", a expliqué Russell.

Lando Norris, de McLaren, a également réagi. "J'ai des supporters et suis suivi sur les réseaux sociaux. Du soutien et de l'amour. Et grâce à cela, j'ai le pouvoir de diriger et d'inspirer tant de personnes. Mais nous défendons aussi ce qui est juste. Cette fois-ci, je vous demande de faire quelque chose et d'agir", a-t-il écrit en mettant un lien vers un site de pétition et de dons en faveur du mouvement 'Black Lives Matter'.

L'autre pilote McLaren, Carlos Sainz, futur équipier de Leclerc chez Ferrari, a lui écrit: "ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui nous font revenir en arrière aux temps des souffrances et des larmes de nos ancêtres. C'est fou de penser que ça arrive encore maintenant, nous avons tous le même sang", a réagi l'Espagnol. "En ce qui converne notre environnement, nous sommes un sport global, avec des employés et des supporters du monde entier, avec des expériences, des religions, des couleurs de peau et des conditions différentes. Nous travaillons ensemble en harmonie pour divertir les gens du monde entier et propager un message de sportivité et d'unité. Je condamne fermement tout type de racisme et toute type d'injustice. La diversité nous fait avancer, nous l'embrassons. J'espère qu'un jour tout le monde le fera."

Un tour du monde

L'Australien Daniel Ricciardo indique que les nouvelles des derniers jours l'ont "rendu triste". "Ce qui est arrivé à George Floyd et ce qui continue à se produire dans la société actuelle est une honte", poursuit le pilote Renault. "Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être unis. Le racisme est toxique et doit être combattu non pas par la violence ou le silence, mais par l'unité et l'action. Nous devons nous tenir debout, nous devons être un NOUS. Soyons des gens meilleurs. Nous sommes en 2020. La vie des Noirs compte."

Hamilton avait critiqué dimanche la F1 pour son manque de réaction par rapport à la mort de George Floyd lors de son interpellation aux Etats-Unis et aux manifestations anti-racisme en cours aux Etats-Unis. "Je vois certains d'entre vous rester en silence, certains d'entre vous figurent parmi les plus grandes stars et pourtant vous restez silencieux face à l'injustice", a écrit le sextuple champion du monde de Mercedes. "Personne ne bouge le petit doigt dans mon industrie qui est bien sûr un sport dominé par les blancs. J'y suis l'une des seules personnes de couleur, je reste encore seul. J'aurais cru que vous verriez maintenant pourquoi cela arrive et réagiriez mais vous ne pouvez pas vous dresser à nos côtés. Sachez juste que je sais qui vous êtes et que je vous vois", a écrit encore Hamilton.

Dans sa pubblication, le champion du monde en titre déclare ne soutenir que les manifestants pacifiques mais il ajoute qu'il "ne peut pas y avoir de paix, tant que nos soi-disant dirigeants n'enclenchent pas de changements, pas seulement en Amérique, mais au Royaume-Unis, en Espagne, en Italie et partout ailleurs".

"La manière dons les minorités sont traitées doit changer", a-il plaidé. "Nous ne sommes pas nés avec le cœur rempli de racisme et de haine, ce sont ceux que nous admirons qui nous l'ont inculqué."

Le Britannique de 35 ans était devenu, en 2007, le premier pilote noir à accéder à la discipline reine de l'automobilisme.