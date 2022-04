C’est sous un beau soleil que les qualifications des 4 Heures du Castellet se sont déroulées samedi après-midi. Bien sûr, avec 240 minutes de courses à disputer ce dimanche à partir de 11 heures, la place sur la grille de départ n’est pas cruciale. Mais il faut néanmoins faire gaffe que les pilotes désireux de faire une remontée ne se retrouvent pas dans un mauvais rythme et bloqué dans un groupe de voitures plus lentes. Ce sont dès lors aux écuries à faire preuve de perspicacité et à aiguiller leurs protégés. Un undercut dans les stands fait partie des solutions à exploiter.