Cinquante des cinquante-cinq à soixante GT3 attendues dans trois semaines pour les 24 H de Spa étaient en piste à Francorchamps, ces mardi et mercredi, pour préparer notre double tour d’horloge. Que retenir de ces 18 h de roulage ?

1 Que la météo aura un important rôle d’arbitre à jouer, les performances des uns et des autres n’étant pas identiques sur le sec ou le mouillé, les conditions de piste n’étant pas uniformes et les stratégies et choix de pneus pouvant se révéler cruciaux.

2 Que Porsche, victorieuse l’an dernier, est bien décidée à défendre son titre. Monopolisant la première ligne et lauréate des récentes 6 H du Ring, la marque allemande a frappé fort avec un 2.18.3 signé Mathieu Jaminet au volant d’une des trois voitures de l’équipe GPX. Mais on retrouvera aussi des pilotes officiels chez KCMG, Rowe (dont Laurens Vanthoor) Frikadelli et Dinamic. C’est une véritable armada avec non moins de sept ou huit 911 candidates à la première place. En espérant pour eux qu’avoir dévoilé un peu trop tôt ses cartes et ambitions ne leur joue pas des tours…