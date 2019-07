Retour sur les six précédentes victoires décrochées en Belgique par la marque de Stuttgart.

Le 28 juillet dernier, Porsche a décroché sa 7e victoire aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Un succès acquis dans des conditions exceptionnelles où les pilotes ont évolué sur des œufs à plus d’une reprise. Curieuse ironie du sort, la firme allemande a décroché la majorité de ses succès ardennais par une météo capricieuse. Rappel des six épisodes précédents.

1967 : le coup de l’essuie-glaces à main

Assurément une des éditions les plus légendaires des 24 Heures de Spa. Porsche n’est pas favori cette année-là, ce rôle revenant à la Mustang de Jacky Ickx ainsi qu’aux BMW et Alfa Romeo officielles. Et pourtant, toutes vont progressivement disparaître tandis que la seule 911 rescapée à mi-course est celle de Jean-Pierre Gaban et Noël Van Asche dit « Pedro ». Alors que la pluie se remet à tomber en matinée, la Porsche n°23 se voit privée d’essuie-glaces ! Impossible de réparer, ce qui contraint le pilote à tirer sur une… ficelle pour actionner les ballets. Pas très réglementaire tout ça mais suffisant pour que l’équipage poursuive sa route et offre à la firme allemande sa 1ère victoire à Spa. Alfa Romeo, éprouvé par deux accidents mortels, aura le chic de ne pas porter réclamation.

© DR



1968 : la démo des trois K

Une fois de plus, la pluie jouera son rôle d’arbitre dans les Ardennes belges en 1968. Outsider douze mois plus tôt, Porsche a cette fois l’étiquette de favori pour la victoire. Pour la 1ère année où les Groupe 5 sont admises, trois ‘K’ vont rapidement se détacher : Kauhsen, Kremer et Kelleners. Les trois Teutons, engagés sur la 911 n°32, vont profiter des conditions changeantes pour prendre la tête à la tombée de la nuit et ne plus la lâcher jusqu’à l’arrivée. Trois autres Porsche figureront dans le Top 10 avec Darniche-Jungenet (3e), Pesch-Zanders (4e) et Hermann-Schuler (8e).

© DR



1969 : Un plantureux quadruplé

Soixante-neuf, année… mirifique pour les troupes de Zuffenhausen. Les 911 doivent cette fois-ci affronter une monstrueuse Camaro, les exotiques Mazda R100, les BMW officielles, les Alpina ainsi que les grosses Mercedes SEL qui seront toutefois forfait à l’issue des essais. Rapidement, les Porsche allaient rapidement s’expliquer entre elles. Si Wendt-Kauhsen et Gaban-Larrousse s’échangeront le leadership, les deux équipages finiront pas disparaître pour laisser la victoire aux plus sages Claude Ballot-Léna et Guy Chausseuil. Le duo français emmène un fantastique quadruplé, la 1ère non-Porsche, une Mazda, étant 5e.

© DR



1993 : Un succès entaché

Quelle drôle d’édition que celle 1993. Avant même l’entame du week-end, les 24 Heures furent gâchées par le retrait des quatre BMW d’usine, la réglementation favorisant les GT et de facto l’armée de Porsche. Les organisateurs ont voulu imposer un lest de 100kg aux 911 mais la menace de Max Welti et Jürgen Barth de remballer toutes les Teutonnes allaient leur faire ravaler leur idée. Après avoir laissé la pole à l’unique Honda NSX, les Porsche paraderont en tête, la n°36 de Alzen-Jarier-Fittipaldi emmenant un implacable sextuplé. Et puis, l’arrêt de la course à 7 heures du matin suite au décès du Roi Baudouin mettra un terme définitif à une année décidément maudite.

© DR



2003 : David contre Goliath

Pour la 3e année des 24 Heures de Spa à la sauce SRO, Porsche n’est pas candidat à la victoire puisque les 911 GT3 RSR roulent en N-GT, soit la Division 2. Et pourtant, à l’issue d’une course disputée presqu’intégralement sous la pluie, la n°50 du team Freisinger va décrocher un succès aussi inespéré que rusé, comme le commente Stéphane Ortelli. « Avec les Dunlop, la 911 était une vraie fusée sur le mouillé », indique l’équipier de Romain Dumas et Marc Lieb. « Je pouvais suivre la plupart des Viper qui nous mettaient généralement 6 secondes sur le sec. Et puis, il y eut une longue neutralisation. Norbert Singer me demandait de rester autant que possible en piste. Entre les Combes et Stavelot, je coupais le moteur et me mettait au point mort. J’ai fait ça pendant deux heures. Cela m’a permis de rester en piste pendant 3 heures avec un même plein de carburant. Je n’oublierai jamais les larmes de Singer après cette victoire. »

© L.P.R



2010 : Merci BMW !

Les GT1 étant bannies, la lutte pour la victoire aux 24 Heures redevient plus ouverte puisque les GT2, les GT3 et les GTN peuvent se tailler la part du lion. Après que la Ferrari de Van de Poele et l’Audi de Kumpen se soient entre-tuées pendant la nuit, c’est la BMW n°73 des trois Dirk (Müller-Werner-Adorf) qui prend la tête alors que le jour se lève et que le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Mais tout bascule lors de la dernière demie-heure quand la M3 blanche est victime d’un bris de suspension et sort de la piste ! Porsche n’en demandait pas tant pour signer un doublé, la 911 RSR du team italien BMS avec Dumas-Ragginger-Henzler-Bergmeister s’imposant devant celle du clan français IMSA avec Narac-Pilet-Long-Lietz. La firme allemande mettra neuf ans pour gagner à nouveau en Belgique, Kévin Estre, Richard Lietz, Michael Christensen et l’équipe GPX ayant délivré les hommes de Stuttgart dimanche dernier.