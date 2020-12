C'est la grande nouvelle de la nuit: Porsche a confirmé son grand retour au sommet de l'endurance à compter de 2023. L'information était dans l'air depuis plusieurs mois. Comme prévu, le constructeur allemand concevra un prototype répondant à la règlementation LMDh qu'a également choisi le cousin d'Ingolstadt, Audi. Le choix du châssis (Oreca, Onroak, Dallara ou Riley) doit encore être déterminé. On verra des Porsche de part et d'autre de l'Atlantique, aussi bien en FIA WEC que dans le championnat nord-américain IMSA.

Le dernier programme où Porsche a joué la gagne au classement général au sommet de l'endurance remonte à 2017 avec les fabuleuses 919 Hybrid. La firme de Zuffenhausen reste sur trois succès consécutifs aux 24 Heures du Mans (2015, 2016 et 2017).



"Nous détenons un record de 19 victoires au général aux 24 Heures du Mans et nous sommes montés à de nombreuses reprises sur la plus haute marche du podium des grandes courses américaines", commente Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "Nous pouvons poursuivre cette tradition avec un prototype LMDh tout en maintenant des coûts raisonnables. Il y a un énorme intérêt de la part d’autres constructeurs. J’espère que nous pourrons reprendre les choses là où nous les avons laissées, avec des batailles contre de nombreuses autres marques pendant les années 1980 et 90. Cela donnerait un énorme coup de fouet à toute la scène du sport automobile."

"Cette annonce tant attendue est une excellente nouvelle pour le monde de l’Endurance.", enchaîne Pierre Fillon, président de l'ACO. "En confirmant son engagement en Hypercar, la nouvelle catégorie reine, Porsche va retrouver les 24 Heures du Mans aux côtés de grands constructeurs. Ces annonces récentes prouvent que notre règlement est attractif, porté par un accord historique avec les Etats-Unis."

Avec Toyota, Peugeot, Audi et désormais Porsche au départ, la grille du centenaire des 24 Heures du Mans aura fière allure. On connait un Porschiste limbourgeois qui doit se frotter les mains...