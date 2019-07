Porsche attendait ce moment depuis 2010 et le succès-surprise de la 911 RSR de la BMS Scuderia Italia. De retour en force cette année, la marque de Stuttgart renoue avec le succès aux 24 Heures de Spa 2019 grâce à la 911 GT3-R n°20 GPX Racing de Kévin Estre, Michael Christensen et Richard Lietz. Toujours dans le coup, le bolide aux couleurs Gulf a pris la tête en fin d'épreuve avec une stratégie millimétrée, le dernier arrêt étant procédé dans les dernières limites du temps imparti. Une victoire qui fait du bien à GPX Racing, l'écurie dubaiote dirigée par le Français Pierre-Brice Mena gagnant ses lettres de noblesse dans les Ardennes.





Mieux, la firme teutonne signe le doublé grâce à la 911 n°998 ROWE Racing de Tandy-Makowiecki-Pilet. Les deux Porsche ne sont séparées que par trois secondes après une dernière intervention de la Safety Car suite à un accrochage à Pouhon impliquant notamment l'Audi R8 WRT n°1 pilotée par René Rast, alors en lice pour une place sur le podium. La troisième marche du podium est prise par la Mercedes-AMG GT3 partie en pole position, la n°4 Black Falcon de Buurman-Engel-Stolz.





Le meilleur Belge classé est Fred Vervisch, 4ème sur l'Audi R8 LMS n°25 Saintéloc qu'il partage avec Chris Haase et Markus Winkelhock. Il aura manqué 4 secondes au Courtraisien pour finir dans le Top 3. Derrière la Porsche 911 GT3-R n°98 ROWE Racing de Dumas-Jaminet-Müller, Bertrand Baguette et ses équipiers Renger Van der Zande et Mario Farnbacher signent l'exploit de hisser l'unique Honda NSX GT3 engagée en Pro-Cup à une superbe 6ème place absolue.









Malheureuse au classement général, Aston Martin s'est consolé avec une victoire en Pro-Am. Charles Eastwood, Salih Yoluc, Ahmad Al Harthy et Nicki Thiim ont fi d'un accident lors des essais libres et un départ depuis le fond de grille pour s'imposer au nez et à la barbe de la concurrence. Le bolide allemand devance deux Mercedes-AMG GT3 avec la n°74 RAM Racing de Burke-Vos-Onslow Cole-Frankenhout et la n°43 Strakka Racing de Nielsen-Heistand-Fumanelli-Hawksworth. La catégorie Silver Cup est restée chasse gardée de Lamborghini. C'est au tour du Barwell Motorsport de s'imposer cette année avec la n°78 de Pull-Witt-Mitchell. Le bolide de Sant'Agata Bolognese a pris le dessus sur deux Mercedes-AMG GT3 avec la médaille d'argent pour la n°90 AKKA-ASP de Bastian-Fraga-Bogulavskiy et la n°6 Black Falcon de Piana-Assenheimer-Al Faisal-Haupt. 7ème place de classe pour Denis Dupont (Lamborghini Huracan n°12 Ombra Racing)





Ferrari a également pris une revanche en Am Cup après la faillite de ses voitures de pointe. La 488 GT3 n°33 de Lauck-Hook-Mattschull-Still précède un duo de Lamborghini Huracan avec la n°77 Barwell Motorsport de Amstutz-Machitski-Abra-Kujala et la n°29 Target de Lenz-Tomas-Di Folco-Constantini. Une catégorie dans laquelle on retrouve au 6ème rang le Belge Bernard Delhez (Lexus RCF n°23 Tech1).