Les pilotes russes et bélarusses qui désirent participer aux courses automobiles organisées par la FIA, la fédération internationale, devront signer un document dans lequel ils déclarent s'opposer à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé la FIA vendredi. La FIA avait déjà décidé que les pilotes russes et bélarusses pouvaient continuer à participer aux compétitions mais sous bannière neutre. Seulement, ils devront aussi signer un document dans lequel ils condamnent l'invasion de l'Ukraine par la Russie et se déclarer solidaire avec le peuple ukrainien. Il leur est également interdit d'afficher des drapeaux ou symboles russes en public ou sur les réseaux sociaux.

Une mesure qui concerne donc le pilote russe de Formule 1 Nikita Mazepin (Haas) dont le papa est Dmitri Mazepin, propriétaire de l'entreprise russe Uralkali, un des plus gros sponsors de Haas. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Haas a décidé d'enlever tous les liens avec Uralkali de sa monoplace.