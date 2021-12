Paradoxe entre Red Bull et Mercedes. Si l'écurie autrichienne était aux anges après que Max Verstappen ait décroché in extremis son premier titre mondial à Abou Dhabi, les regards étaient en revanche noirs du côté de l'étoile de Stuttgart. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les cerveaux du team allemand emmené par son directeur Toto Wolff, ivre de colère, décident de porter une double plainte afin de priver les héros du jour de la couronne des pilotes. En vain puisque Mercedes était déboutée.

On a longtemps pensé que l'écurie championne des constructeurs n'en resterait pas là et sortirait la lourde artillerie, quitte à aller jusqu'au Tribunal Arbitral Sportif pour arracher coûte que coûte une huitième couronne à Lewis Hamilton. "C'est une écurie allemande. Ce sont des procéduriers", nous a confié un ex-pilote de F1. Néanmoins, voir Merco sortir une batterie d'avocats pour faire basculer le championnat sur tapis vert est loin d'être acquis. Décryptage.