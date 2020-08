Enfin ! Le circuit de Spa-Francorchamps va accueillir sa première course ce week-end, depuis les 24H2CV à la fin d’octobre 2019. Une rentrée ô combien prestigieuse puisque c’est le DTM, le championnat allemand mettant aux prises les voitures de tourisme les plus rapides du monde, qui plante ses tréteaux sur le plus beau circuit du monde.

(...)