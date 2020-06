L’événement aura lieu sur cinq jours, plus de pesage ni de parade en ville.

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Les organisateurs de la 88e édition des 24H du Mans devant se tenir les 19 et 20 septembre prochains viennent de communiquer leur nouveau programme.

Un nouveau timing adapté pour éviter les déplacements de foules dans la cité du Mans mais aussi réduire les coûts en évitant aux Teams et pilotes de devoir rester sur place durant au moins huit jours.

On avait déjà annoncé la suppression de la journée de la traditionnelle tests. On apprend aujourd’hui que les opérations de pesage (les contrôles techniques et administratifs) débutant généralement le dimanche précédent sur la Place des Jacobins auront lieu dans l’enceinte du paddock le mercredi.

Les essais libres débuteront le jeudi matin et s’achèveront le vendredi (généralement on ne tournait pas ce jour-là) avec la nouvelle Hyper Pole réunissant les 24 meilleurs de 11h30 à 12h00. Il n’y aura pas de parade en ville et le départ de la course sera avancé à 14h30 pour éviter la concurrence de l’arrivée du Tour de France cycliste.

Bien sûr, pas mal de traditions ne sont pas respectées, mais le principal est que l’épreuve puisse avoir lieu. Avec du public? Normalement, oui. « Plus de précisions sur les conditions dans lesquelles nous pourront accueillir les gens seront communiquées le 30 juin, » indique l’ACO dans son communiqué.

Sportivement, si l’on a enregistré les forfaits de quelques Teams américains, l’usine Corvette étant le principal, la grille sera complète puisque 62 voitures figurent encore sur la liste d’engagés avec quatre équipages réservistes. Toyota est bien entendu le tout grand favori de cette course qui devrait se disputer uniquement entre les deux LMP1 hybride de l’usine japonaise. Seules deux proto Rebellion pourront faire illusion. On est loin de l’affiche et du suspense des 24H virtuelles du week-end dernier…

Ce sera nettement plus intéressant en LMP2, mais aussi en GTE avec une bataille entre trois constructeurs, Ferrari, Porsche et Aston Martin.

Côté belge, rappelons que deux de nos compatriotes sont actuellement confirmés en GT: Laurens Vanthoor chez Porsche et Maxime Martin chez Aston Martin. Mais vu les circonstances et ce qu’il a encore démontré récemment (en plus de son podium absolu lors de sa première participation 2019), il ne serait pas étonnant qu’il y ait encore des possibilités de voir débarquer Stoffel Vandoorne dans le baquet d’un proto LMP2...