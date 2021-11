Alors qu'elle dispute la finale de l'IMSA SportsCars à Petit Le Mans ce week-end, Corvette Racing a dévoilé ses plans futurs et ils sont particulièrement enthousiasmants. L'écurie américaine sera active des deux côtés de l'Atlantique en 2022. On verra ainsi au moins une C8-R en championnat du monde d'endurance l'an prochain !

Celle-ci sera pilotée par le Britannique Nick Tandy et l'Américain Tommy Milner, le Britannique Alexander Sims venant en renfort pour les courses de longue haleine. Bien entendu, la "Vette" sera engagée en GTE-Pro, de quoi offrir un peu de variété dans une catégorie où Porsche et Ferrari sont esseulés. Malgré la disparition du GTLM, l'IMSA restera au menu des Américains qui adapteront leur Corvette au nouveau règlement GTD Pro. L'Espagnol Antonio Garcia et l'Américain Jordan Taylor piloteront la C8-R alignée sur le sol US, le Hollandais Nick Catsburg rejoignant l'effectif pour les grandes courses.

"Il s’agit du programme le plus ambitieux jamais ficelé pour Corvette Racing au cours de ses près de 25 ans de compétition", se réjouit Jim Campbell, vice-président performances et sports mécaniques de Chevrolet aux États-Unis. "Ce sera un honneur de courir à la fois dans les championnats IMSA et WEC sur certains des plus beaux circuits du monde."

Et ce n'est pas tout puisque Chevrolet proposera pour la première fois de son histoire une Corvette GT3 à destination de la compétition-client ! Basée sur la future Z06, elle sera disponible dès 2024, ce qui concorde avec la première année où les GT3 seront admises aux 24 Heures du Mans. Jusqu'à présent, c'était Callaway Compétition qui développait et alignait dans son coin des Corvette GT3 dans l'ADAC GT Masters allemand. Il y a donc des chances de voir des "Vette" au centenaire des 24 Heures de Spa-Francorchamps !