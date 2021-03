Décidément, Frédéric Vervisch alignera comme des perles les week-ends de course en 2021. Notre pilote officiel Audi Sport devait déjà disputer le World TCR sur une RS3 LMS engagée par Comtoyou Racing. Mais le GT3 fera à nouveau partie du menu du Courtraisien cette année. Après avoir couru chez les Allemands d'Attempto Racing l'an dernier, Vervisch retrouvera le Saintéloc Racing, l'équipe française dans laquelle il se sent comme chez lui !

Fred disputera le GT World Challenge Europe dans son intégralité, soit les championnat sprint et endurance réunis ! Pour les courses de longue haleine, il sera épaulé par Markus Winkelhock et Finlay Hitchinson. Sur les courtes distances, il fera équipe avec Aurélien Panis, le fils d'Olivier ayant marqué les esprits l'an dernier avec la Lexus du Tech1 Racing. A chaque fois, Vervisch et ses camarades piloteront évidemment une Audi R8 LMS Evo.

Pour les 24 Heures de Spa-Francorchamps, Fred devrait toutefois faire partie d'un équipage remanié uniquement constitué de pilotes officiels Audi, comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà. Quatrième en 2018 et 2019, Vervisch avait loupé la victoire de peu l'an dernier face à son compatriote Laurens Vanthoor.