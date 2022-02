Programme de folie pour Sarah Bovy avec la Ferrari des Iron Dames Moteurs Olivier de Wilde Les 24H du Mans, le WEC, l'ELMS et le GT World Challenge Endurance pour notre compatriote © IRON LYNX

Le conte de fée continue pour Sarah Bovy. Intégrée l'an dernier en dernière minute pour effectuer un remplacement au sein du team Iron Dames, notre représentante a fait ses preuves et a été confirmée pour la saison 2022. Notre "panthère rose" épaulera comme l'an dernier Michelle Gatting et Rahel Frey au sein de l'équipage 100% féminin de la Ferrari 488 du team Iron Lynx (AF Corse en fait). Son programme qui débutera le mois prochain à Sebring est tout simplement fabuleux puisqu'il comprend l'ensemble du Championnat du Monde d'Endurance (WEC) avec bien sûr les 24H du Mans, l'European Le Mans Series qui fera escale en septembre à Francorchamps et le GT World Endurance comprenant les 24H de Spa fin juillet. Du coup, Sarah est sans doute aujourd'hui la pilote belge possédant aujourd'hui le plus bel agenda 2022. Comme quoi il ne faut jamais perdre espoir et toujours continuer à y croire...